Para reflotar La Masía: Patrick Kluivert, a punto de regresar al Barcelona

Desde Curacao hasta el Barcelona. Como jugador fue un gran delantero para los catalanes; como formador espera ser el responsable de devolver a La Masía a lo más alto de Europa. Después de la salida de Pep Guardiola y Luis Enrique como entrenadores, la división de menores de los catalanes cayó en un profundo bache. Ya no salían jugadores como Busquets, Pedro Rodríguez, Gerard Piqué y otros más en los últimos años. Es más, en la actualidad se apuesta con la contratación de futbolistas y no se ahonda en los miembros de la cantera.



Patrick Kluivert llega para cambiar ese sistema con un contrato por las próximas dos temporadas. El ex atacante del Barcelona tendrá el poder de todas las categorías juveniles, en pro de devolver ese fútbol del que se enorgullecían todos los culés.



Antes de su puesto como responsable de canteras del Barcelona, Kluivert se desempeñaba como asistente técnico de Clarence Seedorf en Camerún y hasta en su momento fue entrenador de la Selección de Curacao, la cual logró una clasificación histórica en la última Copa de Oro.



Patrick jugó en el Barça de 1998 a 2004 y actualmente tiene un hijo en el fútbol base azulgrana, Shane, que es infantil de primer año. Como futbolista se formó en una de las canteras más potentes del mundo, la del Ajax de Amsterdam. También ha trabajado como director deportivo del PSG. Tiene 43 años y cada vez sube de categoría como responsable.



