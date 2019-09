¡Duro y sin anestesia! "No sé qué quiere hacer Valverde con Frenkie de Jong"

Hay incertidumbre en todo Cataluña y Holanda de por qué Ernesto Valverde no aprovecha al cien por cien el talento y todo lo que le pueda dar Frenkie de Jong al Barcelona , y no es porque no lo usa, sino porque se cree que no lo usa bien. La posición que ha desempeñado el mejor centrocampista de la última temporada en Europa no es la habitual, pues el técnico lo ha colocado cerca a la banda y no en la medular. Una decisión que no se entiende y genera extrañeza en la prensa de España, y también para Frank de Boer , extécnico del Ajax.

" Vi el último partido del Barcelona y Frenkie estaba casi jugando como extremo. Esa no es su posición. Necesita jugar en el centro o como controlador ", comentó el ahora técnico del Atlanta United de la MLS.

"No sé qué quiere hacer Valverde con él", añadió el exdefensor azulgrana durante las temporadas 1998-2003. "Busquets está envejeciendo pero aún puede cumplir en el campo", añadió De Boer.

Ante Valencia

Se espera ver este sábado por la Liga Santander en la posición que más le acomoda al jugador de 21 años que la rompió en el Ajax la temporada pasada y ya se ha vuelto un indiscutible en la selección de su país. Valverde tiene varias alternativas para esa posición, en las que se cuenta a Arthur, De Jong, Busquets y el propio Carles Pérez.

Para este duelo, Lionel Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé seguirán siendo bajas y Valverde tendrá que seguir echando mano de los jóvenes talentos como Ansu Fati. Junior Firpo volvió a entrenarse con el equipo y quedó a disposición del DT español.

► Zidane lo sigue defendiendo: el vestuario está decepcionado de fichaje del Real Madrid



► Cuenta regresiva: Messi y Suárez alistan su vuelta a Barcelona y la 'MSG' amenaza con su debut por LaLiga



► Barcelona pone calma: el último informe de la lesión de Umtiti que tranquiliza a Valverde



► Con todo y tatuajes: el tremendo cambio de Sergio Ramos en sus 14 años en Real Madrid [FOTOS]