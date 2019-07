¿Tensión en el vestuario? Griezmann confesó que Messi no le dio la bienvenida a su llegada al Barcelona

Problemas en casa. El delantero francés y flamante incorporación del Barcelona , Antoine Griezmann , confesó en una entrevista para medios de Tokio que se encuentra "con muchas ganas" de disputar los primeros partidos de pretemporada con su nuevo club, así como también contó que Luis Suárez le dio la bienvenida al club a su llegada al Camp Nou, mientras que Lionel Messi no.



''El primer día fue un poco difícil porque me hicieron dos caños en los rondos. Uno de Ivan (Rakitic), pero luego ya remonté. No recibí mensaje de Leo (Messi), pero sí de Luis (Suárez) que me dio la bienvenida. El grupo me ha recibido muy bien y estoy contento de compartir vestuario con ellos y ojalá le pueda ayudar lo mejor posible", confesó 'Grizou', al ser cuestionado sobre su proceso de adaptación y su relación con el vestuario 'culé'.

Como se recordará, luego de confirmarse el fichaje de Griezmann por el Barcelona, la prensa habló mucho de cómo sería recibido el francés en el Camp Nou por sus ahora nuevos compañeros Lionel Messi y Luis Suárez. Esto debido al desplante del francés al cuadro 'Azulgrana' la temporada pasada, que no fue visto con buenos ojos por los pesos pesados del equipo. No obstante, Suárez parece haberlo perdonado pero lo de Leo aún es una incógnita.

Entre otras cosas, Griezmann destacó la "buena acogida" que le han dado sus compañeros y afirmó que el estilo de juego de su nuevo club "le gusta" y que "puede aportar cosas" al mismo, antes del primer amistoso de la pretemporada que el Barcelona disputará este martes en Japón ante el Chelsea. Los 'blaugranas' continuaron su sesión de entrenamiento en el Estadio de Machida previa al partido contra el conjunto londinense, tras llegar el último domingo a la ciudad de Tokio.



El Barça cerrará su participación en la Copa Rakuten el sábado frente al Vissel Kobe de la liga japonesa, un choque que permitirá el reencuentro de los exculés Andrés Iniesta, David Villa y Sergi Samper con su antiguo equipo. Además del debut de Griezmann, estos amistosos suponen la primera ocasión para ver al otro flamante fichaje del equipo, el holandés Frenkie de Jong, y al nipón Hiroki Abe.



