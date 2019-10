“No me toques los…”: la última conversación entre Valdés y Kluivert en Barcelona

No te puedes pelear con el director del fútbol base, a menos que quieras que te saquen de la institución. Victor Valdés , en su papel de ‘todopoderoso’, no aceptaba las directrices y recomendaciones del fútbol base del Barcelona , por lo que Patrick Kluivert no tuvo otra opción que echarlo este lunes de su cargo de director técnico del ‘Juvenil A’ del cuadro culé.



No obstante, Deportes Cuatro reveló la última conversación que tuvo el ex guardameta del Barcelona con Kluivert. “No me toques los huevos Patrick, que te doy. Mis equipos los hago yo”, sostuvo Valdés al holandés cuando se le indicó que debía jugar con un 4-3-3, el diseño que siempre ha tenido el Barcelona, y con el 4-4-2 que postulaba el entonces técnico.



Desde su regreso al Barcelona, Valdés siempre generó problemas con Kluivert y otros miembros de la institución catalana. Desde la alineación del equipo hasta su queja con el jefe de prensa por la ‘forma’ como – a veces – daba las conferencias de prensa. Valdés tenía poses de divo y siempre se mostró como una persona propensa al conflicto en ‘La Masía’.



La conversación que tuvo con Kluivert tan solo es una muestra de la actitud que tenía, por lo que los azulgranas tan solo mostraron el comunicado sobre la situación del futbolista.



Victor Valdés tenía poco tiempo en el Barcelona y no siguió porque no mantenía la filosofía de la institución. Así son las cosas. No podía seguir en el club. Ni era bueno él, ni para los jugadores ni para los directivos. Por ello se decidió su salida en términos oficiales.





Valdés tuvo una pelea con Patrick Kluivert en el Barcelona (Foto: Getty) Valdés tuvo una pelea con Patrick Kluivert en el Barcelona (Foto: Getty)

► Y le doblan el sueldo: Cristiano Ronaldo recibe una oferta para dejar la Juventus en 2020



► Luego de dos años se reencuentran: el mensaje de Vidal a Bravo para aclarar las cosas



► Socio del Barcelona confrontó a Bartomeu por el fichaje de Neymar y así se defendió el presidente



► Llega el Brexit y los problemas: Messi y Cristiano sin jugar en Inglaterra en la Champions League