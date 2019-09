El virus FIFA ataca al Barcelona: el crack que abandonó a su selección tras caer lesionado

Malas noticias para el FC Barcelona. Samuel Umtiti tiene "un hematoma en el pie derecho" y no podrá jugar tampoco el martes contra Andorra, por lo que abandonó la concentración de los Bleus, indicó este domingo el cuerpo técnico de la selección campeona del mundo.



El defensa del FC Barcelona, llamado por su equipo nacional tras la baja de última hora de Aymeric Laporte, se dañó en el pie derecho en el entrenamiento del lunes.



El cuerpo técnico de Didier Deschamps decidió este domingo que Umtiti volviera a Barcelona y que no esté el martes en el duelo contra Andorra, correspondiente a su grupo de la fase de clasificación para la Eurocopa-2020. No será reemplazado por ningún otro jugador.



En principio, su compañero del Barcelona Clément Lenglet debería ser el titular en su puesto el martes ante los andorranos.



Umtiti solo ha jugado en la pretemporada del Barcelona.

Más lesionados en Francia

Por su parte, Lucas Hernández, que se dañó en las costillas el sábado en la parte final del partido ante los albaneses, estaría mejor del golpe, según explicó él mismo el domingo al programa de televisión Téléfoot.



"Me dolían mucho las costillas, hablando con el entrenador y con el médico consideraron que era mejor salir (del partido). Me dolía al respirar y esta mañana todavía tenía un poco de dolor. Pero estaré bien para el martes", declaró el defensa del Bayern de Múnich.

