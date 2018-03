No pierden las esperanzas con Antoine Griezmann. Dentro de todo, siempre hay una estrategia de un club para retener a un futbolista. Primero Diego Costa intercede en la renovación y luego se filtra una propuesta económica que le haría el Atlético de Madrid al delantero galo. Una cifra jamás pagada por la entidad colchonera por un jugador y que lo pondría a la altura, a nivel económico, de los mejores pagados del planeta a nivel deportivo.



De acuerdo a medios españoles, el Aleti le ofrecería un contrato de 20 millones de euros por temporada para que el francés amplíe su contrato, así como se aumente su cláusula de rescisión, la cual está cifrada para la próxima temporada en 100 millones de euros.



Griezmann renovó por una temporada con los ‘colchoneros’ con una cláusula de 200 millones para ayudar al Atlético de Madrid tras el castigo de la FIFA. El atacante decidió quedarse al lado de Diego Simeone y la institución en modo por el agradecimiento por haber impulsado su carrera, luego de que lo ficharan desde la Real Sociedad. Sin embargo, el galo siempre tenía la intención de probar nuevos aires, aunque nunca en el Real Madrid.



El delantero del Atlético de Madrid y la selección francesa, Antoine Griezmann , decidirá en qué club jugará la próxima temporada, antes de ir a Rusia para disputar el próximo Mundial, según anunció hoy en una entrevista en el diario 'L'Équipe'.



"Mi futuro se decidirá antes de la Copa del Mundo. Quiero ir a Rusia libre de preocupaciones (...) Le he dicho a mi hermana (que gestiona sus asuntos) que, me quede o no en el Atlético, deberá arreglarse antes", señaló el atacante. Así que habrá que esperar.