Se había dicho que jugaría en el Chongquing Dangdai Lifan a cambio de 20 millones de euros anuales, aunque a último momento, el equipo de la Superliga China ha confirmado que no fichará Andrés Iniesta. El club asiático envió un comunicado oficial, haciendo hincapié que es imposible pagarle la ficha al actual mediocampista del Barcelona.



"Sobre la llegada de Iniesta al Chongqing Dangdai Lifan, el club recuerda que no haremos inversiones racionales" esgrime en primera instancia, descartando totalmente un pago exagerado por la ficha del jugador culé, quien se va del Barza al terminar la temporada.



Además, expresa: "No iremos en contra de la política de gastos de la Federación, ni vamos a distorsionar el mercado chino", haciendo referencia al reglamento de la Superliga que impide que los clubes 'inflen' los precios de los futbolistas provenientes del extranjero.



Finalmente, la institución deja claro que sí han tenido contactos con el jugador: "Profundizaremos una cooperación con Andrés Iniesta, pero no se unirá a nosotros en calidad de futbolista", concluye el comunicado.



Con esto se echa tierra la llegada de Iniesta al club asiático, tras conocerse oficialmente hace unos días que saldrá de la disciplina blaugrana al final de temporada. A sabiendas que irá a un club donde no enfrente al Barça, no está claro aún su destino.



