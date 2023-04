Lamine Yamal es el nombre más popular del fin de semana en Barcelona. El sábado ante Real Betis se convirtió en el futbolista más joven (15 años, 9 meses y 16 días) en debutar en LaLiga Santander con el club ‘blaugrana’. Además, en solo nueve minutos dejó una buena carta de presentación. El canterano estuvo a nada de anotar su primer gol y dio una buena asistencia que no terminó en anotación por poco. Luego del partido, el español se refirió a lo que vivió en el Camp Nou.

“Sentí muchas emociones juntas. Cuando salté al campo me impresionó ver el Spotify Camp Nou. Pero, poco a poco, se me fueron todos los nervios e intenté estar lo más cómodo posible. Mis compañeros también me ayudaron mucho y se lo agradezco. Estoy muy feliz por poder tener este récord, pero espero poder batir más”, señaló Yamal.

El jugador añadió que Xavi Hernández le pidió que saltara al césped y que busque asociarse con sus compañeros. “Xavi me dijo que cogiera confianza con los primeros pases y, que si podía, que encarara y hiciera lo que hacía siempre. Eso es lo que intenté. Mis compañeros también me lo dijeron y, cuando terminamos, me felicitaron”, apuntó.

Respecto a su posición en el campo de juego, Lamine Yamal manifestó que se siente más cómodo como extremo derecho. “Soy un jugador que, a partir de tres cuartos de campo, es creativo y con bastante habilidad”, concluyó el joven canterano, que promete ser la nueva joya del Barcelona. ¿Volverá a tener minutos este martes ante Osasuna? Veremos.

Barcelona: cuál es su próximo partido

Barcelona se medirá ante Osasuna el martes 2 de mayo por la jornada 33 de LaLiga Santander. El encuentro está programado para disputarse desde las 12:30 p.m. (horario peruano) en el Spotify Camp Nou. A falta de solo seis fechas para el final, el equipo dirigido por Xavi Hernández es el líder y el principal candidato a quedarse con el título.

Al cuadro ‘blaugrana’ todavía le falta enfrentar a Espanyol, Real Sociedad, Real Valladolid, Mallorca y Celta de Vigo. Por ahora, le saca una diferencia de 11 puntos a su más cercano perseguidor, el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Eso sí, el Barza solo está enfocado en el torneo local, mientras que el equipo madridista debe medirse al Manchester City por las semifinales de la Champions League.





