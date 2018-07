Ni el fichaje de Cristiano Ronaldo hace que no quiera irse de la Juventus . En Italia ya marcó una época con la Roma y el cuadro de Turín, por lo que un viaje a Barcelona sería interesante para redondear una carrera llena de éxitos en la liga italiana. Con 28 años de edad, Miralem Pjanic pretende dar el salto rumbo a Cataluña para ser nuevo jugador de Ernesto Valverde.



Así lo confirman medios españoles, indicando que Pjanic busca su salida de Italia para firmar un contrato con el Barcelona por las próximas temporadas. La misión no será nada fácil, puesto que los turineses lo han tasado en 100 millones de euros. Sí, otro equipo que quiere sacarle una gran tajada a los catalanes tras los fichajes de Dembélé y Coutinho.



El nuevo agente del jugador Fali Rmadani se encuentra tratando de negociar la salida del jugador del club italiano y ya ha tenido contacto con diversos clubs como posible destino. Otro de ellos en el Manchester City de Pep Guardiola, que hace unos días golpeó el mercado de fichajes de Premier League con el refuerzo del argelino Riyad Mahrez.



Ramadani ahora, se tratara de reunir con el presidente culé, Josep Maria Bartomeu, para tratar de llegar a un acuerdo con el Barça y hacer posible el traspaso del jugador. Ya en días previos el agente marroquí había mantenido una reunión con directivos de la Juventus para discutir su salida.



En la Juventus no quieren que Pjanic salga del equipo, dado que lo consideran como una pieza clave para el esquema de Massimiliano Allegri. ¿Qué pasará en el mercado de fichajes? Todo estará por verse en los próximos días.