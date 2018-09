Al igual que los clubes más grandes de Europa, el FC Barcelona se reforzó este verano con grandes nombres como Arturo Vidal, Malcom, Lenglet, entre otros. Aunque para Lionel Messi, no hay mejor refuerzo que el brasileño Arthur, jugador para que el tuvo las mejores palabras y hasta lo puso a la altura del mítico Xavi Hernández.



En una entrevista con Radio Catalunya, el mejor jugador del planeta reconoció que, en principio, no sabía mucho del exvolante del Gremio. Sin embargo, sus primeros minutos en la pretemporada del Barcelona en Estados Unidos le hicieron ver que es un buen fichaje.

"Si tengo que quedarme con uno, es con Arthur. Todos los que han llegado son muy buenos, pero Arthur me sorprendió. Es muy confiable y muy seguro. Salvando las distancias, me recuerda a Xavi. Tiene un estilo muy parecido. Juega cortito y no pierde el balón", dijo Lionel Messi.



"La adaptación de Arthur al Barcelona ha sido muy rápida. Es como los jugadores que se intentan sacar de la cantera. Cogió muy rápido el tema de los entrenos y del juego corto, que es algo que suele costar a los que vienen de fuera", agregó Messi, quien ya lleva cuatro goles en la temporada de la Liga Santander.