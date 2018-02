¿Malas noticias en Colombia? ¿ Yerry Mina tendrá que esperar una oportunidad más? El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, no descarta a Gerard Piqué , que arrastra molestias, para el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra el Valencia el jueves, pero recuerda que también Yerry "Mina está preparado".



"Es verdad que (Piqué) terminó con molestias el derbi" liguero del pasado domingo contra el Espanyol (1-1), pero "no estaba absolutamente descartado para el partido de mañana", dijo Valverd een la rueda de prensa previa al encuentro copero.



"Estamos esperando a ver si puede jugar o no. Hoy se va a probar", añadió el técnico azulgrana, ante la vuelta de la semifinal de Copa del Rey, que el Barça encara con una pequeña ventaja tras ganar 1-0 en la ida en el Camp Nou. Asimismo, no se descarta que el jugador pueda jugar infiltrado de cara a uno de los partidos más importantes del presente mes.



De no poder contar con Piqué y con el belga Thomas Vermaelen lesionado, Valverde sólo tendría disponible como centrales a Samuel Umtiti, que, sin duda será titular, y al colombiano Yerry Mina , llegado en la última ventana de fichajes y que todavía no se ha estrenado con el club azulgrana.



"Viene regularmente convocado y eso quiere decir que está preparado para jugar", aseguró Valverde, respecto al central colombiano.



"Depende de lo que ocurra, del planteamiento del entrenador, puede que juegue. Ya lo veremos", añadió Valverde.



"A Yerry Mina le conozco de haberle visto en vídeos y entrenando. Aún no lo he visto competir, pero pensamos que nos puede ayudar", añadió el técnico azulgrana si querer dar mayores pistas.