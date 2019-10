Andrés Iniesta se rinde ante Marcelo Gallardo y cree que es uno de los indicados para llegar al Barcelona

Barcelona parece despertar de a pocos esta temporada. El equipo azulgrana se encuentra primero en la Liga Santander y en su Grupo de Champions League. A pesar de esto, las dudas sobre Ernesto Valverde no parecen terminar. Muchos creen que aun no da la talla para ser entrenador del equipo.

Los fanáticos del Camp Nou no terminan de olvidar las dos dolorosas eliminaciones de manera consecutiva por Champions (Roma y Liverpool), por lo que los nombres de posibles reemplazantes no paran de rondar.

Andrés Iniesta , uno de los mayores referentes del club azulgrana, conversó con el medio argentino Líbero y explicó por el momento que vive el club, su relación con Messi, su vida en Japón y sobre el fútbol argentino.

"Si te digo la verdad, Japón no es un sitio para venir a retirarse. La exigencia ha sido alta y estoy encantado de estar acá. Una exigencia brutal en todos los niveles y es lo que me mueve para seguir acá", explicó.

"Si te soy sincero la idea de ser entrenador me ronda por la cabeza desde hace un tiempo, antes ni lo pensaba. Jugar al fútbol es lo que más me gusta por ahora, en un tiempo es algo que puede tomar mucha más fuerza", agregó.

Marcelo Gallardo está en segundo lugar con 13070 puntos. (Foto: Getty) Marcelo Gallardo está en segundo lugar con 13070 puntos entre los mejores técnicos del mundo. (Foto: Getty)

Iniesta vivió más de 16 años en el Barcelona , de los cuales, 13 fueron al lado de Lionel Messi, cada vez que se refiere al argentino, solo tiene halagos para él.

"He sido un privilegiado de estar con Leo, no solo en partidos, sino en entrenamientos, donde termina siendo aún más espectacular lo que hace. No me sorprende que siga marcando la diferencia. Para mi Leo es el número 1 desde el día que empezó. Tanto tiempo estar a ese nivel lo hace prácticamente inalcanzable".

Sobre el momento del Barza, dijo: "Veo bien al Barsa. Después de tanto tiempo de conocer cómo se quieren hacer las cosas, veo al equipo diferente al resto. Quizá los resultados pueden no ser los deseados. Lo veo mejor que el año pasado, por las incorporaciones que ha traído".

Marcelo Gallardo es uno de sus favoritos para llegar al Barza: "Siempre que los resultados no se consiguen, empiezan a surgir los nombres. Por ejemplo el de Gallardo, el trabajo que está haciendo es sensacional. Xavi es otro, recién está comenzando. Al final cada entrenador tiene una forma de hacer las cosas, su forma de transmitirlo, su estilo de juego, si el club es de la misma idea, cada uno tiene que mirar lo que puede hacer".

¿Lo llamaron de algún club argentino?: "A veces me han llegado cosas o comentarios. Siempre he tenido claro que quería tener una vida en Barcelona hasta que el cuerpo y la cabeza ha dicho basta como hace un par de años. Luego vine a Japón. Se ha llegado a hablar pero no de forma muy concreta. No es cuestión de querer, tiene que acompañar el cuerpo, tengo un gran respeto por el fútbol argentino".

