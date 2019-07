¡Iba a ser un bombazo! Crack europeo reveló que Barcelona lo quiso para ser recambio de Suárez

Luego del Mundial Brasil 2014 y pese a que había mordido a Giorgio Chiellini en ese torneo, Barcelona apostó por Luis Suárez en el mercado de fichajes de ese año y vaya que no se equivocó. Al principio recibió críticas por haber contratado a un polémico delantero, pero el tiempo le dio la razón al club ya que el uruguayo ha destacado con goles y lo ha ganado todo con la camiseta azulgrana en el pecho.

Hasta la fecha no ha habido en Barcelona un atacante que haya podido pelearle de igual a igual al 'Pistolero' por el titularato en Barcelona. Esto pudo darse en 2015 ya que el alemán Marco Reus, figura del Borussia Dortmund, reveló que los culés lo buscaron para que sea uno de sus refuerzos.

"En el verano europeo de ese año, mi jefe Dirk Hebel estuvo en un hotel en el aeropuerto de Düsseldorf con Raúl Sanllehí. Después, miembros del 'Barza' le mandaron un mensaje porque querían tenerme", fue lo que apuntó Reus en una entrevista que tuvo con GQ.

Incluso, el internacional con la Selección de Alemania apuntó que hizo bien en seguir con el Dortmund. "La verdad que lo pensé y sería mentir que no lo hice. Sin embargo, elegi a mi club y no me arrepiento", añadió el también ex jugador del Borussia Mönchengladbach.

Además, se da cuenta que otros grandes clubes - aparte del Barcelona - estuvieron interesados en sus servicios. Manchester City, Arsenal, AC Milan y PSG lo buscaron sin éxito.

Reus no ha podido ganar la Bundesliga con el Dortmund. (Foto: Getty Images) Reus no ha podido ganar la Bundesliga con el Dortmund. (Foto: Getty Images)

