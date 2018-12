La complicidad: Messi, clave en la continuidad de Valverde como técnico del Barcelona

Por ahora parece no haber razón para que Ernesto Valverde se vaya del Barcelona. Sin embargo, el entorno azulgrana no perdonaría no coronarse en la Champions League, torneo que no conquista desde la temporada 2014-15 y que en las últimas tres ediciones ha visto a su clásico rival alzarse con el trofeo. Pero el entrenador puede estar tranquilo, pues el propio Lionel Messi quiere que se quede.

Valverde tiene aún un año más de contrato con el Barcelona, pero pero el club o él lo pueden romper de manera unilateral. Precisamente no alzar la 'Orejona' podría ser un gran motivo.



Sin embargo, según informa el diario 'AS', desde la interna del Barcelona creen que Valverde "es el entrenador que mejor ha sabido llevar a Messi. Le ha dado tranquilidad y le ha demostrado al futbolista la capacidad de lectura que tiene de los partidos y que moviendo piezas o reajustando el plan inicial, el equipo mejora", señala el diario.



Por ahora, ni Valverde ni Messi, y tampoco nadie en el primer equipo están preocupados por si el técnico renovará o no. El Barza prefiere concentrarse en mantener su ventaja en LaLiga y en salir airosos del choque de octavos de final de la Champions ante el Lyon.



Aunque, siempre según el medio español, si llegado el momento la directiva culé tuviese que decidir, Leo sería clave en la continuidad de Valverde.