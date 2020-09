FC Barcelona presentó en sociedad a Miralem Pjanic con miras a la próxima temporada. El exjugador de Juventus se mostró más que emocionado por su llegada a España y no pudo evitar referirse a su nuevo compañero, Lionel Messi, con quien compartirá equipo.

“Hace poco que lo conozco. He jugado con Totti y Cristiano. Es importante para mí tener a estos futbolistas cerca. Son jugadores importantísimos y para mí son un ejemplo. Será único compartir vestuarios con un extraterrestre. Pero todo el grupo es importante”, sostuvo el mediocampista en su presentación oficial con el cuadro catalán.

Miralem Pjanic confesó que la polémica situación que vivió Lionel Messi también lo tuvo en vilo, pero la tranquilidad llegó con la confirmación de la estadía de quien considera “el mejor de la historia”, por encima de Diego Armando Maradona, Pelé y Cristiano Ronaldo.

“Para mí, desde fuera, no le veo en otro sitio que no sea éste. Es un enorme jugador. Siempre hay una desilusión tras una derrota. Pero ésta es su casa. Me hubiera costado verlo con otra camiseta. Yo le veo feliz y contento. Es el mejor jugador de todos los tiempos. Es importantísimo que esté con nosotros”, agregó el exfutbolista de Juventus.

🔊 @Miralem_Pjanic: "Estoy muy motivado y es un sueño compartir vestuario con grandes campeones"



💙❤️ #PjanicCuler pic.twitter.com/4qBlkfH4mk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 15, 2020

Miralem Pjanic portará la indumentaria 8 en su paso por FC Barcelona, cuadro con el que espera ganar la liga local y la Champions League en la presente temporada.

Barcelona confirmó este domingo que se enfrentará a Elche por la edición 55 del Trofeo Joan Gamper. El conjunto catalán señaló que el cotejo será el sábado 19 de setiembre al mediodía (horario peruano) en el Camp Nou, estadio que no podrá recibir a los hinchas en las tribunas.

El conjunto de Ronald Koeman disputará el tercer y último duelo de pretemporada frente al ilicitano. El cuadro dirigido por el neerlandés debutó con victoria por 3-1 ante Gimnàstic de Tarragona. Mientras que el miércoles se medirá a Girona en el estadio Johan Cruyff, ubicado en el centro de entrenamiento de los blaugranas.

TE PUEDE INTERESAR