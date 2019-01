Es hora del adiós: rechazó renovar con el Barcelona y se marchará libre a otro club de LaLiga

No fue a la primera, tampoco a la segunda y no habrá una tercera. Munir El Haddadi ya comunicó al Barcelona que no renovará contrato luego de rechazar las dos ofertas que le lanzó el cuadro azulgrana. Pero no es todo, el delantero hispano-marroquí ya tendría preacuerdo con el Sevilla para la próxima temporada, según informaron este jueves 'Mundo Deportivo' y Cadena COPE.

De acuerdo a dichos medios, Munir tomó la decisión de no continuar más en el Barcelona por la falta de oportunidades y entre los distintos clubes que lo tentaban, terminó por aceptar la oferta del Sevilla, al cual llegará con la carta de libertad en el brazo la próxima temporada.



En principio, el atacante de 23 años había buscado rescindir contrato con la escuadra culé, para marcharse en enero, pero entre sus pretensiones había contemplado la posibilidad que el Barza le pagara la parte proporcional de salario que le toca hasta junio, algo que el club no aceptó. Por lo que a Munir no le queda de otra que esperar hasta mitad de año, aunque desde ya puede negociar.



Munir El Haddadi hizo menores en el Barcelona, donde debutó en el primer equipo en el 2014 bajo las órdenes de Luis Enrique con gol incluido, ante el Elche, que lo convirtió en el jugador más joven del Barcelona en anotar en la primera jornada de Liga, con 18 años y 357 días.



En el 2016 se marchó al Valencia, pero solo duró una temporada, para luego pasar al Alavés en el último curso. En ambos casos a modo de cesión. Esta temporada volvió al Barza, pero no ha logrado encontrar la regularidad que busca, por lo que volverá a salir, aunque esta vez con su carta en la mano.