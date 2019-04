"'No me voy’, me decía": Neymar reveló los detallles que nunca supiste sobre su salida del FC Barcelona

Ha pasado más de un año de la salida de Neymar del FC Barcelona rumbo al PSG y recién el crack brasileño se ha animado a revelar detalles jamás contados de lo que fue su polémico traspaso al club francés en mercado de fichajes de 2017.



En una entrevista con FOX Sports, Neymar confesó que su fichaje por el PSG se debió a que buscaba nuevos retos para su carrera deportiva. Sin embargo, confesó que la decisión no fue fácil de tomar y dudó hasta el último momento.



"Me fui porque quise un nuevo desafío. El desafío de ganar y buscar algo nuevo. De encontrar nuevas dificultades. El Barcelona es un club que siempre me apasionó, y todavía hoy me apasiona. Hablo de forma asidua con mis compañeros, pero en aquella época quise probar algo nuevo y por eso decidí irme", dijo.



"Fue muy difícil tomar esa decisión. Hasta hubo momentos en los que dudé y planteé no irme. 'No me voy’, me decía. Estuve así unas dos semanas antes de decidir irme a París”, agregó Neymar.



Hay que recordar que con su fichaje por el PSG, a cambio de 222 millones de euros, Neymar se convirtió en el jugador más caro de la historia. Lamentablemente para sus intereses, las lesiones no lo han dejado cuajar una temporada completa.

