El futuro de Neymar para el próximo año es incierto. A pesar de que tiene contrato con el PSG hasta el 2022, del brasileño se dice que podría terminar en el Real Madrid o FC Barcelona. Mientras los rumores no dejan de perseguirlo, su hijo, Davi Luca, envía un guiño al Camp Nou.



A través de sus redes sociales, el hijo del crack del PSG publicó una foto en la que aparece con la tercera camiseta del FC Barcelona de la temporada 2018-19. Con la equipación de color salmón, Luca dejó en claro que se siente más 'Culé' que nadie.

El hijo de Neymar con la camiseta del FC Barcelona. El hijo de Neymar con la camiseta del FC Barcelona.

Hay que recordar que las últimas informaciones sobre la vuelta de Neymar al FC Barcelona apuntan que el brasileño se habría comunicado con sus excompañeros, los más cercanos, para contarles que se arrepiente de haberse ido al PSG en 2017.



A pesar de que es el segundo jugador mejor pagado del mundo, solo detrás de Messi, Neymar no es feliz en Francia. Según 'Mundo Deportivo', al delantero sudamericano no le gusta París, además, no encuentra competitivo el nivel de la Ligue 1.



Neymar se fue del FC Barcelona en agosto de 2017 por una oferta de 222 millones de euros del PSG. Hasta el momento, el brasileño ostenta el título del fichaje más caro de la historia.