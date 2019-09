El Barça lo hundió con la mala noticia: desconsolado llanto de Neymar por su frustrado fichaje

Neymar no tomó de la mejor forma la noticia de su frustrada llegada al Barcelona en el mercado de fichajes 2019. El brasileño estaba muy ilusionado con volver a jugar al lado de Lionel Messi y Luis Suárez, sin embargo, el PSG le puso todas las trabas posibles y ha tenido que resignarse con seguir en París por una temporada más.



Según el periodista Quim Domenech, el exjugador del Santos recibió la mala noticia el último sábado, 48 horas antes del cierre del mercado y rompió en llanto. No solo por no volver al Barcelona, también porque lo condenaban a permanecer en un lugar que ha sido su pesadilla en las dos últimas temporadas.



"El sábado por la mañana estaba llorando en su casa cuando el Barça le comunica que finalmente no se va poder hacer. El chico estaba hundido", comentó Domenech en las tertulias de 'El Chiringuito'. De esta forma, Neymar veía su sueño derrumbarse.



En el PSG le dejaron muy claro que no saldría por menos de los 22 millones de euros que en su día pagaron por él.

👁️¡OJO A ESTO!👁️ @quimdomenech: "NEYMAR LLORÓ en su casa cuando le dijeron que NO FICHABA por el BARÇA". #ElChiringuitoDeMegapic.twitter.com/8NTpQxfYd0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 3, 2019

Neymar, a darle la vuelta a la página

Tras frustrarse su salida al Barcelona , Neymar estaría listo para reaparecer con el PSG el próximo 14 de septiembre ante el Racing de Estrasburgo por la Ligue 1. Antes, el brasileño disputará un par de amistosos con su selección en Estados Unidos. El primero ante Colombia el viernes 6 y cuatro días más tarde ante Perú.



Neymar volverá a jugar este fin de semana luego de casi tres meses de para. Se perdió la Copa América de Brasil por lesión en el quinto metatarsiano y tras su recuperación, Tuchel no lo consideró en las convocatorias del PSG hasta que resolviese su futuro. Ahora, con el panorama claro, el astro sudamericano está listo para regresar a las canchas.

► 'Cachetazo' a los jeques: Neymar se escaparía al Barça por la mitad de la escandalosa cifra que pide el PSG



► Barça perdió la batalla, pero no la guerra: nueva fecha para intentar sacar a Neymar del PSG



► Uno de los últimos 'bombazos': Icardi ya está en París para convertirse en nuevo jugador del PSG



► Ripley, ¡aunque usted no lo crea! Neymar volverá a Barcelona para cobrar millonaria demanda a su exclub