Yerry Mina fue presentado entre bombos y platillos en el Camp Nou, mientras que el Barcelona de Leo Messi y Luis Suárez rompía una mala racha en Anoeta ante la Real Sociedad. El equipo mostró una gran mejora y, especialmente, nivel en la parte ofensiva, aunque en la medular y zona defensiva dejó bastantes dudas para los dirigentes culés. De acuerdo a medios españoles, Barza estudia el fichaje de otro defensa para el final de la temporada.



¿Cuál es la diferencia entre Yerry Mina y este nombre que no ha sido revelado? La experiencia. Pese a tener 23 años y haber jugado Eliminatorias y Copa Libertadores, el zaguero colombiano no tiene experiencia en Europa y no está acostumbrado al ADN del Barza en cuanto al juego. ¿El defensa que reemplazaría a Javier Mascherano? Todo haría indicar que sería español, por lo que entendería mucho sobre el juego en salida de los culés, además de ser un pedido de Ernesto Valverde, quien antes había sugerido el fichaje de Iñigo Martínez.



No obstante, Ernesto Valverde quiere ver entrenar a Yerry Mina antes de tomar una decisión sobre su futuro inmediato. El técnico vasco quiere que Yerry se vaya acomodando al juego del Barza y a las necesidades del equipo. Jugar de central en el Barza es complicado por el amplio espacio que deben cubrir. No es lo mismo hacerlo en el Palmeiras que en el cuadro azulgrana. El colombiano ha entrado con buen pie en el vestuario, se ha ganado a sus compañeros, aunque ahora le toca hacerlo en el campo y con su técnico.



En todo caso, Yerry Mina no cerraría la llegada de ese central experto si la ‘operación salida’ va encaminada y los jugadores abandonan Cataluña como ya ha hecho Arda Turan. Quedan abiertas las negociaciones con Rafinha Alcántara, Aleix Vidal y Gerard Deulofeu. Respecto a Denis Suárez o André Gomes, por los que se han interesado varios clubs para ficharles o tenerles cedidos, el Barcelona no escucha ofertas. Al menos hasta ahora.