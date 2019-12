Arturo Vidal tiene las horas contadas con la camiseta del Barcelona. El volante chileno no está a gusto en Camp Nou porque no es titular de la mano del director técnico Ernesto Valverde y, para colmo, denunció hace un poco a su club por 2,4 millones de euros debido a concepto de pagos que aún no se dan por objetivos logrados en la pasada temporada. Ante esto, Inter de Milán sería su nuevo conjunto.

Desde hace semanas se reporta que Inter de Milán será el nuevo equipo de Arturo Vidal en el mercado de fichajes de enero 2020 que está a poco de abrir. En Barcelona también lo ven fuera y este martes el diario Sport da cuenta de las cifras del acuerdo entre el ex jugador del Bayern Munich y el elenco neroazurro.

Apunta que el contrato de Vidal con el Inter para dejar el Barcelona sería por dos temporadas y media (su vínculo acabaría a mediados del año 2022). Asimismo, se meterá al bolsillo cerca de 16,5 millones de euros por campaña a partir de junio (de enero a junio 2020 solo 4,5 millones), siendo uno de los mejores pagados en el elenco que dirige el entrenador italiano Antonio Conte.

¿Qué queda para que Arturo Vidal sea del Inter de Milán?

No obstante, lo que falta definir es el monto de traspaso entre el ‘Barza’ y los italianos. En la tienda culé no piden menos de 20 millones de euros para dejar ir tranquilo al popular ‘Rey’.

En lo que va de campaña con el Barcelona en LaLiga Santander 2019,20, Arturo Vidal tiene solo 524 minutos en los terrenos de juego. Pese a la lesión de Arthur, el internacional con la Selección de Chile no tiene muchas chances para ir desde el vamos con Valverde.

AQUÍ MÁS DEL MUNDO DEL FÚTBOL...