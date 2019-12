¿Prepara las maletas en el mercado de fichajes de invierno? El Inter de Milán hace todo lo posible por llevarse a Arturo Vidal para el último tramo de la temporada. El ‘Rey’, siendo una pieza de recambio en el Barcelona de Ernesto Valverde, podría pedir marcharse de Camp Nou para volver a Italia, en un fichaje que seguro incomodará a algunos fanáticos de la Juventus por el pasado del mediocampista de ‘La Roja’ en la ‘Vecchia Signora’.

De acuerdo a ‘La Gazzetta dello Sport’, el Inter habría realizado la primera oferta formal a los dirigentes del Barcelona: 12 millones de euros para un traspaso definitivo. La propuesta no es nada mala, dada la edad del chileno: 32 años y un rendimiento muy lejano a lo que se le vio en el Bayern Munich como en la Juventus. Pero, ¿aceptarán los culés?

Con Busquets, Rakitic, Arthur, Frenkie de Jong y ahora Carles Aleña, Barcelona no tendría problemas de ceder un volante. No obstante, los números del ‘Rey’ no son del todo malos en la presente temporada: en LaLiga ha jugado 14 partidos y marcado cinco goles.

El contrato de Arturo Vidal

Cuando llegó procedente de Baviera, Arturo Vidal firmó un contrato hasta mediados del 2021, por lo que al finalizar la temporada – si no se marcha al Inter – el Barcelona estaría en una encrucijada para que el volante no se marche del equipo a coste cero.

De jugar en la ciudad de la moda, Arturo Vidal jugaría en el sexto club de carrera. Antes ya pasó por Colo Colo, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Munich y ahora Barcelona.

