Los mercados que restan para Philippe Coutinho para salir ya del Barcelona

No ha rendido y no se piensa dársele una oportunidad más de juego en el Barcelona. Luego de más de un año y medio de estadía en el Camp Nou, Philippe Coutinho demostró que no valió los 160 millones de euros que invirtieron los catalanes por él cuando lo trajeron de Liverpool. Ahora, sin minutos de juego en el último partido contra el Napoli, los dirigentes catalanes evalúan mercado en donde ubicar a uno de los mejores jugadores de la Copa América 2019.



El libro de pases de Inglaterra ha cerrado y el brasileño no podrá pegar la vuelta a la liga inglesa, pese a los rumores que lo ubicaban en el Tottenham de Mauricio Pochettino. Ante un torneo descartado en el camino, Coutinho solo tiene dos senderos hasta el 2 de setiembre: jugar en la Ligue 1 al lado de Kylian Mbappé y Edinson Cavani o mudarse a Italia para jugar en la Serie A.



De acuerdo a los últimos rumores, Barcelona habría ofertado 120 millones de euros más el pase de Coutinho a cambio de Neymar. Los catalanes tan solo tienen que esperar a los parisinos en los próximos días. De tener una negativa de parte de ellos, el cuadro azulgrana tan solo tendría que esperar una propuesta formal de parte de alguien de la liga italiana.



El problema es ¿quién? Con la permanencia de Paulo Dybala en la Juventus , la ‘Vecchia Signora’ tiene un gran número de jugadores en ataque y la inversión del Inter de Milán por parte de Romelu Lukaku , impide a los milaneses de seguir comprando en el mercado de pases.



Los caminos de Coutinho siguen siendo opciones difíciles, por lo que tal parece que Ernesto Valverde deberá seguir contando con él. Una mala inversión que no tiene destino y el Barca se llena de jugadores en ataque. Griezmann, Messi, Suárez, Dembélé, Coutinho… ¡Muchos!



► El Barcelona contraataca: la nueva propuesta para llevarse a Neymar del PSG



► Medio campo de ensueño: Giovani Lo Celso se convierte en el nuevo jugador del Tottenham



► ¡Nadie lo puede pasar! El sorprendente nivel de De Rossi en los entrenamientos con Boca Juniors [VIDEO]



► No se diga más: Juventus tomó decisión por el futuro de Paulo Dybala, ¿lo vende o no?