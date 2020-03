Si bien es cierto que el último domingo Barcelona cayó 2-0 ante Real Madrid en el Bernabéu por LaLiga, un día después se revelaron imágenes de Eder Sarabia, asistente de Quique Setién, quien tuvo fuertes comentarios sobre sus jugadores en pleno cotejo frente a los merengues. Y es que el ayudante repartió insulto y medio.

“¡Métela, Antoine. Me ca** en mi pu** madre (...) No hace nada de lo que hay que hacer”, fueron algunas de las palabras que desveló #Vamos de Movistar. Ahora, los jugadores del Barcelona han visto las imágenes y todo esto no ha gustado para nada al seno azulgrana.

Según publica este martes el diario Marca a través de su edición digital, en el vestuario del Barcelona han caído mal las formas en la que se expresa a los futbolistas en el banquillo. “En el ‘Barza’ saben que esto puede traer problemas y esto se trata de un asunto que intentaron meter mano desde que llegó, cuando algunos jugadores se mostraron extrañados por sus formas”, es lo que menciona el citado medio español.

Así se expresaba Sarabia hacia los jugadores del Barcelona en el Clásico. (Video: #Vamos Movistar)

Es más se indica que José Luis Gayà, jugador del Valencia, apuntó en su momento que Sarabia hablaba sobremanera no solo a sus dirigidos, sino también a los rivales. “Se la pasaba diciéndome que me tiraba y me sacaba de mis casillas”, apuntó.

De otro lado, el primer equipo del Barcelona continúa con sus trabajos de entrenamiento de cara a la jornada 27 de LaLiga Santander. Este sábado recibirá a la Real Sociedad tras perder, la semana pasada, 2-0 frente al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

