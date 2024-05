¡Por seguir siendo líderes! Real Madrid vs. Cádiz se jugará EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 4 de mayo por la fecha 34 de LaLiga 2023-24, que tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España. En este encuentro, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, que lidera la tabla de posiciones con 84 puntos, buscará aumentar su ventaja sobre el Barcelona (segundo lugar con 73 puntos), ante un equipo que no vive un gran momento en la presente temporada. El partido comenzará a las 9:15 a.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador, dos horas más tarde en Argentina, Uruguay y Brasil) y será transmitido GRATIS y ONLINE por DSports (DIRECTV) para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. A continuación conocerás los detalles del encuentro y qué canales de TV cuentan con los derechos para transmitirlo.

Real Madrid llega a este partido después de empatar 2-2 con el Bayern Múnich en el duelo de ida de las semifinales de la Champions League 2023-24. Fue un partido muy parejo que mantuvo a todos expectantes de principio a fin, y merengues y bávaros repartieron puntos, dejando la definición para la próxima semana. Vinícius Júnior anotó un doblete para los blancos, mientras que Leroy Sané y Harry Kane marcaron para los alemanes.

En este choque, que traerá algunas sorpresas en el once de Ancelotti, se espera el regreso de Thibaut Courtois, quien sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla derecha cuando estaba a punto de regresar el pasado 19 de marzo. Courtois estaba recuperándose de una lesión de ligamentos cruzados cuando volvió a lesionarse. Además, podría ingresar al once titular Arda Güler, acompañado por Brahim Díaz y Joselu en el tridente ofensivo.

Para mejorar la creación y el juego desde el centro del campo, los ‘Merengues’ podrían alinear como titulares a Luka Modric, Eduardo Camavinga y Dani Ceballos en el centro del campo. Con respecto al torneo español, el Madrid viene de vencer por 1-0 a Real Sociedad en su último partido y buscará otro resultado favorable en casa. Llega a este encuentro con confianza después de 4 triunfos, marcando 11 goles y recibiendo 4 en contra.

Por su parte, Cádiz logró obtener un punto en su partido anterior al empatar 1-1 contra Mallorca. Este resultado lo coloca en la décimo octava posición en la tabla de posiciones con un total de 26 unidades en la temporada. En cuanto a sus últimos partidos, Cádiz ha registrado una victoria y tres derrotas. Durante estos encuentros, el equipo marcó un total de 3 goles, pero lamentablemente recibió 8 goles en contra en sus partidos más recientes.

En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos en LaLiga, el equipo madrileño ganó en 3 ocasiones y empató en 2 partidos. La última vez que se enfrentaron en esta competencia fue el 26 de noviembre de la temporada 2023-24, con una victoria contundente del Real Madrid por 3-0 sobre el Cádiz. Esta serie de encuentros muestra un historial favorable para el equipo de Ancelotti en sus enfrentamientos recientes con el Cádiz en LaLiga.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Cádiz?

El encuentro entre Real Madrid y Cádiz está pactado para este sábado 4 de mayo desde las 9:15 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 11:15 a.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 10:15 a.m.; en México a las 8:15 a.m.; mientras que en España a las 4:15 p.m.





¿En qué canal ver Real Madrid vs. Cádiz?

El partido entre Real Madrid y Cádiz se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu y será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de DSports, disponible en los canales 610 y 619 de la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





¿Dónde jugarán el Real Madrid vs. Cádiz?

El partido entre Real Madrid y Cádiz, correspondiente a una fecha más de LaLiga, se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu. Este recinto es propiedad del Real Madrid Club de Fútbol y está ubicado en el paseo de la Castellana, en el distrito de Chamartín en Madrid, España. Fue inaugurado el 14 de diciembre de 1947 y tiene una capacidad actual de 85,000 espectadores.

