¡Ambos ansían la victoria! Barcelona vs. Girona jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este sábado 4 de mayo a las 11:30 a.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más tarde en Argentina, Uruguay y Brasil), en el partido correspondiente a la trigésima cuarta jornada de LaLiga 2023-24, que se llevará a cabo en el Estadio Montilivi, ubicado en la ciudad de Gerona (España). Los ‘Culés’ se encuentran en segundo lugar con 73 puntos, mientras que los ‘Tozudos’ están terceros con 71 unidades. Este enfrentamiento será transmitido GRATIS por ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Barcelona llega a este partido tras conseguir una victoria por 4-2 sobre el Valencia en la jornada 32 de LaLiga 2023-24. Aunque el partido fue difícil, especialmente en la primera mitad, los azulgranas lograron imponerse con un espectacular ‘hat-trick’ de Robert Lewandowski. Además, Hugo Duro y Pepelu fueron los autores de los goles para el Valencia. A pesar de las dificultades, Barca mostró un gran desempeño ofensivo para asegurar la victoria en este encuentro.

Con este triunfo, el equipo ‘Alzulgrana’ alcanzó los 73 puntos y se sitúa en la segunda posición de la tabla, por detrás del Real Madrid que lidera con 84 puntos. En total, el equipo de Xavi Hernández, consiguió 22 victorias, 7 empates y 4 derrotas en los 33 partidos disputados en esta temporada de LaLiga. Además, poseen un registro total de 68 goles, mientras que recibieron 39 tantos.

En cuanto al once inicial para este partido del sábado, se espera que Pedri y Frenkie de Jong sean titulares en el mediocampo. En el ataque, Raphinha y Robert Lewandowski, quien viene de marcar un triplete, serán las referencias bajo la dirección de Xavi. Además, se espera la incorporación de otros jugadores en el recambio, como Pau Cubarsí o Vitor Roque, aunque a este último le cuesta ser considerado por el entrenador español.

Por otro lado, el Girona llega a este encuentro después de su victoria por 2-0 sobre Las Palmas el sábado 27 de abril en el Estadio Gran Canaria. Bajo la dirección de Miguel Ángel Sánchez Muñoz, el equipo ha tenido una temporada histórica compitiendo de cerca con los grandes equipos y manteniéndose en puestos de Champions League. Ahora buscan ganar este fin de semana para asegurar su lugar en esa competición.

El plantel de Sánchez tiene una delantera muy efectiva en el torneo, destacando la actuación de Artem Dóvbyk como el máximo goleador del campeonato con 19 tantos. Además, el equipo cuenta con dos jugadores brasileños, Sávio y Yan Couto, quienes son fundamentales como creadores de juego y se destacan como dos de los principales asistentes del equipo, contribuyendo con pases decisivos y oportunidades de gol para sus compañeros.

En los enfrentamientos previos por la LaLiga, los equipos procedentes de Cataluña, se llegaron a enfrentar en 7 ocasiones, con 4 victorias para los ‘Culés’, 2 empates y una victoria para los ‘Tozudos’. Como último duelo, se dio en la jornada 16 de esta temporada, el Girona logró una histórica victoria como visitante por 4-2 ante el Barca, con goles de Artem Dovbyk, Miguel Gutiérrez, Valery y Cristhian Stuani.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Girona?

El encuentro entre Barcelona vs. Girona por una fecha más de LaLiga, está pactado para este sábado 4 de mayo desde las 11:30 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 1:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 12:15 p.m.; en México a las 10:30 a.m.; mientras que en España a las 6:30 p.m.





¿En qué canal ver Barcelona vs. Girona?

El partido entre Barcelona y Girona se jugará en el Estadio Montilivi y será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su plataforma de streaming en Star Plus. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





¿Dónde jugarán el Barcelona vs. Girona?

El partido entre Barcelona y Girona, correspondiente a una jornada más de LaLiga, se llevará a cabo en el Estadio Montilivi. Este recinto futbolístico, inaugurado en 1970, es el campo de fútbol donde juega el Girona FC. Se encuentra ubicado en el barrio de Montilivi en la ciudad de Gerona, España. El estadio tiene una capacidad para 14,624 espectadores, todos ellos con asientos disponibles.

