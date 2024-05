El inicio de 2024 estuvo lleno de expectativas para los seguidores azulgranas, pero el año comenzó con una serie de desilusiones. El equipo perdió la Supercopa de España y fue eliminado de la Copa del Rey. A pesar de una mejora en su rendimiento, el FC Barcelona sufrió una derrota en los cuartos de final de la Champions League en abril. La situación empeoró con una derrota en el Clásico ante el Real Madrid, lo que dejó al equipo catalán prácticamente fuera de la contienda por LaLiga. Este panorama se confirmó con la derrota por 4-2 ante el Girona el sábado 4 de mayo, resultado que aseguró el título de liga para los madridistas. Estas caídas contra ambos equipos provocaron una dura reacción del entrenador Xavi Hernández y críticas hacia sus jugadores.

Barcelona sufrió una vez más al recibir cuatro goles del Girona, repitiendo la historia que ya se vio en Montjuïc, pero esta vez en Montilivi. Ocho goles concedidos en dos choques retratan a un plantel que parece perder estabilidad y que muestra dificultades para enfrentar las adversidades cuando las circunstancias se complican. Xavi lo admitió en una rueda de prensa después del último derbi catalán: la escuadra enfrenta un problema de moral.

“Es una pena. Nos venimos abajo con cualquier situación negativa. Son errores puntuales, sobre todo a nivel individual. Les hemos dado toda la confianza a los jugadores para seguir compitiendo, pero se siguen repitiendo los errores. Este partido es un resumen de la temporada. Creo que también es falta de madurez por la edad de algunos jugadores del equipo. Pero así es imposible competir”, señaló el estratega.

Según el técnico, el encuentro contra los Blanco y Rojos fue excepcional durante la mayoría del tiempo. Agregó que el aspecto psicológico de los jugadores es un aspecto que necesitan ajustar de cara a la próxima campaña: “Hemos jugado 65 minutos brillantes, pero hay que corregir muchísimas cosas en el sentido mental, psicológico. Hay que cambiar muchísimas cosas para la siguiente temporada”.





La crítica de Xavi Hernández sobre las derrotas contra Girona y Real Madrid

Xavi Hernández considera que los resultados obtenidos este periodo 2023-24 contra el Real y Girona no son reflejo suficiente de lo acontecido en el campo de juego contra ambas escuadras. “No es fácil de digerir esto pero hay que recuperar al equipo. Hay que mejorar muchas cosas: competir mejor, sobre todo cuando tienes el partido en tus manos. En los cuatro partidos contra los dos rivales que están por encima de nosotros hemos sido superiores. Pero no se refleja en el resultado. Por lo tanto, hay que mejorar mucho”, manifestó el DT.

Xavi: su futuro y los planes para la próxima temporada

Finalmente, Hernández hizo hincapié en que, independientemente de lo que suceda hasta el final de la temporada, no considerará la posibilidad de abandonar el banquillo, y que eso está fuera de discusión. Mirando hacia adelante, y al ser preguntado sobre si resultados como estos alterarían la planificación futura, adoptó una postura cautelosa.

“Es tiempo de planificar e iremos hablando con Deco y el presidente. Veremos qué queremos hacer y qué podemos hacer”. A pesar de todo, Xavi expresó su confianza en poder cambiar el rumbo y afirmó que no abandonarán la pugna en los últimos compromisos. “Lucharemos hasta el final. Queremos ganar los cuatro partidos, aunque ser segundo ya no depende de nosotros”, concluyo.

Barcelona: lo que viene

Luego de su visita a Montilivi, el Barcelona volverá a tener acción el lunes 13 de mayo. Aquel día, el equipo de Xavi recibirá en Montjuic a la Real Sociedad, en partido que empezará a las 2 de la tarde (hora peruana y 9:00 p.m. en España) y que será transmitido por la señal de DSports (DIRECTV y DGO).

Barcelona cayó derrotado 2-4 ante el Girona por la fecha 34 de LaLiga. (Foto: AFP)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El trofeo de la Eurocopa fue presentado este miércoles en el Estadio Olímpico de Berlín en una ceremonia en la que participaron el director del torneo, Philipp Lahm, la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser, y el alcalde gobernador de Berlín, Kai Wegner. (Video: EFE)