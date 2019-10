Por eso está de salida: los números de Rakitic en una temporada para el olvido en Barcelona

Terminó el curso pasado siendo uno de los 'fijos' en el esquema de Ernesto Valverde , decidió continuar aún sabiendo que el Barcelona ya había cerrado el fichaje de Frenkie de Jong y que Arturo Vidal se mantendría en la plantilla. Además, Arthur se recuperó y Busquets es inamovible del cuadro culé. Con todo ello, Ivan Rakitic no se desanimó para seguir, pero su futuro se vuelve incierto y ya comienzan a preguntar por él.

El volante croata no es un fijo para el técnico azulgrana. Es más, ni siquiera es considerado entre las primeras opciones de recambio cuando el estratega español mira a la banca. Rakitic apenas ha disputado apenas ocho partidos: contra Athletic, Valencia, Borussia, Granada, Getafe, Sevilla, Eibar y el último por Champions ante Slavia.

Tal como lo indica el diario español ' As', su presencia es tan prescindible que en cinco de esos partidos apenas jugó menos de 20 minutos, siendo el duelo ante Slavia Praga en el que menos minutos disputó, con apenas seis. Frente al Eibar en Liga jugó unos once. Ante el Sevilla, 20. Diez pudo disputar ante el Getafe y 20 justos ante el Valencia. A todo ello, se le suma que no ha marcado en la temporada.



Estos números han hecho que Rakitic tome una decisión y así lo expresó ante los medios cuando acabó la fecha FIFA doble: " Quiero estar en el FC Barcelona porque es el mejor del mundo, pero para jugar... No estoy aquí para disfrutar de la playa ".

► Mbappé lo vale: la oferta de 300 millones de euros del Real Madrid sin entrar en conflicto con PSG



► Dos clasificarán al Mundialito de China: los 25 clubes que jugarán la Supercopa Conmebol Sudamericana en 2020 [FOTOS]



► ¡Otra vez peligra el Clásico! Convocan más protestas para el 18/12, nueva fecha del Barça-Real Madrid



► Lo peor recién llega para Barça: los millones de euros que pierde por no jugar hoy ante Real Madrid