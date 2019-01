Irrechazable: inmejorable oferta del PSG para llevarse a De Jong que sepulta al Barcelona

Las esperanzas del Barcelona para contar con Frenkie de Jong no están perdidas, pero cada vez resulta más complicado que el joven jugador llegue al Camp Nou. Y es que PSG lo tiene en la mira y prácticamente tendría un acuerdo con el volante. Es más, los parisinos han hecho lo imposible para ficharlo.

Según apunta el diario Sport a través de su edición digital, la dirigencia del elenco francés le ha ofrecido un cheque en blanco a Frenkie de Jong. De esta manera, Barcelona tendría muy difícil hacerse con los servicios del mediocampista.

El medio catalán apunta que será difícil competir con el proyecto deportivo del 'Barza' para De Jong y es por ello que, al ser uno de los clubes con mayor poder adquisitivo en Europa, PSG pone todo en el asador con tal de llevárselo al Parque de los Príncipes.

No obstante, hasta que no haya nada firmado no se puede descartar si arribo a Cataluña, traspaso al PSG o llegada a otro gran conjunto del Viejo Continente.

De otro lado, Barcelona presentó a Kevin Prince Boateng como nuevo jugador para lo que resta de temporada. "Lionel Messi es el mejor jugador de toda la historia", apuntó el jugador ghanés en su presentación.