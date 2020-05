En noviembre de 2019, Ivan Rakitic reveló que se sentía triste en Barcelona ya que jugaba poco. A partir de dichas declaraciones, la prensa española empezó a repartir rumores sobre una posible marcha del volante croata cuando finalice la presente temporada de LaLiga Santander.

Uno de los posibles clubes que pintaba como destino de Ivan Rakitic, quien juega en Barcelona desde mediados de 2014, es Juventus. Sin embargo, tal parece que el ex mediocampista del Sevilla no tendría espacio y no se daría su pase por primera vez a la Serie A. Así lo apunta este martes La Gazzetta dello Sport.

El citado medio italiano afirma que en Juventus miran otras opciones mejores que hacerse con los servicios de Rakitic. Hay que tener en cuenta que el contrato del internacional con la Selección de Croacia en Barcelona termina en 2021.

¿Se irá Rakitic a fin de temporada?

A quien sí quiere tener la Vecchia Signora es al volante brasilero Arthur Melo. Es un pedido expreso de Maurizio Sarri, pero el jugador emitió hace unos días un comunicado en el que indicó que no tiene la intención de moverse del ‘Barza'.

Para el portal Transfermarkt, Ivan Rakitic está tasado tan solo en 20 millones de euros, cuando en 2018 casi triplicaba ese valor. En Barcelona quieren darle una vía de salida.

De otro lado, la liga francesa (Ligue 1) le pidió un crédito al Estado francés de alrededor 225 millones de euros para pagarle a sus clubes por conceptos televisivos. El COVID-19 y el término de la Ligue 1 de parte de las autoridades locales los privó de eso.

