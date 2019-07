Atentos todos en Europa: Barcelona fija el precio de Dembélé en el mercado

Le ponen un cartel de ‘en venta’ para el mercado de fichajes , mientras se define que institución pagará más por él en las próximas semanas. Llegó procedente de Dortmund en busca de ganarse un lugar en los mejores equipos del mundo, pero dos temporadas después se prepararía su salida para que lleguen Neymar y Antonio Griezmann, y también el Barcelona no se vea afectado por el ‘Fair Play Financiero’ al ejecutar semejantes fichajes para este mes de julio.



Ousmane Dembélé se encontraría en venta, por lo menos, en 100 millones de euros. Así lo asegura la revista ‘Kicker’ en su edición de este lunes, asegurando que el delantero francés desea ser usado como caja de parte de los catalanes para asumir los otros dos fichajes (Neymar y Griezmann) y no afectando su balance por la inversión que se realizará en el 2019.



Dembélé llegó al Barcelona a cambio de 105 millones, dos temporadas después se pediría la misma cantidad de dinero a causa del irregular rendimiento que ha mostrado el galo en la temporada al lado de Lionel Messi y Luis Suárez. El atacante no termina de encajar en la entidad blaugrana, por lo que parece preferible su venta para este mercado de pases.



¿Hay equipos que apuestan por él? En la órbita aparecen el PSG, Liverpool y hasta el Bayern Munich se mostraría interesado, si es que no ejecuta la operación de Leroy Sané. Aún queda mercado por el futbolista, aunque no sea de los más atractivos por su cuota de gol, asistencias y rendimiento que ha dado en la tienda culé. Por eso tiene cartel de venta.



