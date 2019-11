Ernesto Valverde estaba con la soga al cuello en Barcelona si es que no le ganaba al Celta el pasado fin de semana en el Camp Nou por la fecha 13 de LaLiga Santander 2019. Y es que antes de este partido, los culés no venían bien, pese a que se encontraban en el primer puesto del campeonato. No tenían un gran nivel de juego y el técnico español podía ser despedido. No obstante, ganó 4-1 al conjunto de Vigo con triplete de Lionel y el DT se mantiene, de momento, en el banquillo.

Aunque, uno de los entrenadores de los que se comenta podría llegar a ponerse el buzo del Barcelona es Ronald Koeman, quien actualmente dirige a la Selección de Holanda. Es un hombre de la casa (jugó en el primer equipo) y los dirigentes esperan que llegue en el mediano plazo, según la prensa local. Este miércoles, el entrenador habló con Sport y reveló cuando meditará si es que firma con los culés.

“La verdad que fichar por el ‘Barza’ es una posibilidad, pero recién lo voy a meditar después de la Eurocopa 2020″, fue lo que sostuvo Koeman en un acto organizado por la fundación Johan Cruyff, según el portal del diario Sport. El DT tiene el sueño de volver al equipo, pero sabe que debe respetar los tiempos.

Koeman, con opción de dejar Holanda e irse al Barcelona

Hay que tener en cuenta que medios españoles reportaron hace una semanas que el director técnico tiene una cláusula con la selección de su país que le permite negociar con los azulgranas, en caso llegue una oferta formal.

Por otra parte, Barcelona - con un equipo B - chocará este miércoles frente al Cartagena en cotejo amistoso que se jugará en el Estadio Municipal Cartagonova. Luego, la mira la pone en el Leganés, su rival de este fin de semana por LaLiga Santander.

