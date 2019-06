Se mantiene firme: Umtiti no tiene en mente irse del Barcelona, pese a que han llegado ofertas

En Barcelona tenían más que cerca del triplete en la última temporada, pero las derrotas ante Sevilla y Liverpool, en final de Copa del Rey y semifinales de Champions League, respectivamente, lo dejaron únicamente con LaLiga Santander bajo brazos. Uno de los que la pasó mal, también, fue el defensa Samuel Umtiti , ya que gran parte de la campaña estuvo lesionado.

Esto provocó que Clémente Lenglet le gane la partida en Barcelona por el puesto de defensa central al lado de Gerard Piqué y cuando regresó, el técnico Ernesto Valverde lo mandó al banco de suplentes. Pese a este nubloso panorama, Samuel Umtiti no tiene la intención de salir del Camp Nou en el corto plazo. Así lo apunta este miércoles el diario Marca en su edición digital.

Umtiti es consciente que no ha rendido lo esperado esta temporada con la camiseta del 'Barza'. Sabe que está en deuda con los fanáticos azulgranas y por ello no tiene en mente cambiar de camiseta. Espera que los problemas físicas no lo aquejen para que el técnico lo considere de arranque.

Sin embargo, la dirigencia culé cree todo lo contrario. Quiere hacer caja con el ex defensa del Olympique Lyon para así afrontar la posible incorporación de Matthijs de Ligt, por quien el Ajax de Ámsterdam pide no menos de 70 millones de euros.

Además, no solo Samuel Umtiti tiene los galones para dejar el primer equipo del Barcelona. Otros jugadores como Malcom, Nelson Semedo y Philippe Coutinho se perfilan a abandonar el cuadro de Ernesto Valverde en las próximas semanas. El 'Barza' quiere pasta.

