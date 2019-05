¿Llega o no? Valverde habló sobre Antoine Griezmann y su posible fichaje por Barcelona

La dirigencia del Barcelona sabe que hay un nuevo obstáculo para que Antoine Griezmann llegue al club para la próxima temporada. Este sábado, el diario catalán Sport reportó que el delantero francés no tiene el visto bueno del vestuario culé, todo por el tire y afloja de parte del jugador hace un año para, en un documental, decir que iba a seguir vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid.

Al técnico del Barcelona , Ernesto Valverde, sin duda que le gustaría tener a Antoine Griezmann. Dio una rueda de prensa previo al partido de este domingo frente al Eibar como visitante y allí respondió a las consultas respecto a la posible llegada del ex atacante de la Real Sociedad.

" Si al final viene al 'Barza', eso recién se va a definir. Estamos hablando de supuestos, de un jugador que puede venir o no puede venir. Ya me han preguntado por supuestos de otro tipo y me he quedado callado. Es un gran jugador, siempre he dicho eso", sostuvo el técnico culé respecto al futuro inmediato de Griezmann.

Asimismo, habló de si seguirá siendo el DT azulgrana en la próxima temporada, pese al respecto del presidente Josep Maria Bartomeu. "Sabemos que cuando se produce una derrota (Liverpool), hay muchas críticas desde todos los sectores. Luego las cosas se calman", añadió.

Hay que tener en cuenta que Barcelona, ahora, ha puesto su mira para este domingo, fecha en la que visitará al Eibar por la fecha 38 y última de LaLiga Santander. Luego de este encuentro tienen el partido frente al Valencia en el Estadio Benito Villamarín por la final de la Copa del Rey.

