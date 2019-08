Nadie lo tenía: Barcelona confirma la salida de una 'joya' de La Masía al Twente por toda la temporada

El mercado sigue, sigue y no se detiene. Mientras que en España todos están pendientes del desenlace final del Neymar y la posibilidad de retornar al Barcelona este temporada, tal parece ser que la filial del conjunto 'Azulgrana' no descansa. Y es que este domingo, a través de las redes sociales, los catalanes anunciaron la partida de una de sus 'joyas' en calidad de cedido al Twente holandés por toda una temporada.

¿De quién se trata? Bueno, se trata nada más y nada menos que de Oriol Busquets. El centrocampista español tenía claro que necesitaba mostrarse más en el equipo y, ante el excesivo número de jugadores en su posición, optó por marcharse a una categoría superior a la Segunda División B. ''Acuerdo con el FC Twente holandés para la cesión de Oriol Busquets por una temporada sin opción de compra. Mucha suerte Oriol en esta nueva etapa!'', fue el mensaje del Barcelona B respecto a la transferencia.

Como bien se recordará, Busquets formó parte del plantel del primer equipo del Barcelona en la pretemporada. Sin embargo, no terminó de convencer al entrenador Ernesto Valverde. Por tal motivo, el canterano surgido en La Masía decidió probar suerte en el cuadro holandés recién ascendido a la Eredivisie.



Barcelona optimista con el fichaje de Neymar

Si hay alguien al día de hoy que puede poner en serios aprietos al Barcelona con su fichaje, ese es Neymar. El astro brasileño no quiere seguir en el PSG y así se lo hecho saber al club. Motivo por el cual, el cuadro 'Azulgrana' hará todo lo que esté a su alcance para llevarlo de vuelta al Camp Nou. Los parisinos no ceden, y la directiva catalana aprieta el acelerador con el tiempo en contra. Ojo, el próximo lunes se cierre el mercado de fichajes y pasada esa fecha, 'Ney' no podrá moverse de París.



¿Qué se habló en la última negociación? El Barcelona presentó su oferta al PSG de 170 millones de euros por Neymar. No obstante, lo quiere pagar a largo plazo y los parisinos no están dispuestos a aceptar esa condición. Por ello, de la mano de Leonardo, han pedido 100 'palos' más dos jugadores: Nélson Semedo y Ousmane Dembélé. No hubo acuerdo, es cierto. Pero el Barça sigue optimista tras el actuar de 'Ney' y su implicancia total.



