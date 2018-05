Por estos días, la discusión común entre aficionados de Barcelona y Real Madrid es: "ganar la Champions League es mejor que ganar La Liga y la Copa". No sabremos quién tiene la razón, pero un ex catalán, Patrick Kluivert , lo tiene claro.

Defendió la camiseta azulgrana durante seis temporadas y muchos fanáticos lo identifican con el club. Por ello, la opinión del atacante holandés siempre será importante en este tipo de debate que, al parecer, nunca tendrán final.

"La Champions es lo más alto a lo que un club puede llegar. Es cierto que cambiar una cosa por la otra es difícil. Pero la Champions es mejor que Liga y Copa", aseguró Kluivert en el desafío Nacex, evento organizado previo a los clásicos.

"Preferiría llegar a la final…, ¡y ganarla! Si la juegas y la pierdes y no has ganado La Liga y la Copa te quedas sin nada. Hay que admitir que el Madrid también está bien aunque si no la gana el año que viene se le hará muy difícil", agregó.

Por otro lado, Kluivert también tocó otro tema polémico: el pasillo que Real Madrid no le hará a Barcelona. "No lo entiendo. Ellos tienen sus razones pero si alguien gana La Liga antes, tienen que hacerlo por respeto", cuestionó.