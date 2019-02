La dorsal y nombre que quiere De Jong que luzca en su espalda en el Barcelona

Ya habla como barcelonista y espera que el club le cumpla con algunos pedidos de cara a la temporada 2019-2020, cuando se incorpore a las filas de Ernesto Valverde. El holandés Frenkie de Jong concedió una entrevista en donde habló sobre sus deseos de que ya sea julio para incorporarse a los entrenamientos de los catalanes, así como la posibilidad de que su camiseta sea especial, de acuerdo a una conversación entre la marca Nike y su entorno.



De Jong explicó que “estamos pensando en la idea de jugar con Frenkie a la espalda, una opción que me ha propuesto Nike desde un punto de vista de merchandising, pero no estoy seguro de ello. Jugar con el 21 sería bonito, porque es mi número, pero ahora está ocupado y todavía no se sabe qué pasará en verano, así que tendré que esperar”.



Consultado por sus expectativas a la hora de jugar en el Barcelona, De Jong fue muy claro al asegurar que “el PSG fue una buena opción pero el Barcelona siempre ha sido mi sueño. Estoy contento con mi contrato de cinco años y si tengo éxito puede que no me vaya nunca, como Leo Messi”, agregó el futbolista que jugará su última temporada con el Ajax.



De Jong enfrentará al Real Madrid a los octavos de final de la Champions League, por lo que el Barcelona ya mirará su rendimiento de cara aquel cruce en Holanda como en España. El fanático culé también espera que elimine al equipo de Santiago Solari.