Empieza la danza de los dorsales. Queda claro que los números no determinan el éxito de los jugadores, pero sí generan en ellos un sentimiento especial, otro tipo de motivación y hasta en algunos casos, un reto. Y todos estos motivos son los que han llevado a Coutinho a cambiar de dorsal para esta temporada con el Barcelona : el brasileño deja el '14' y toma el '7'.

"Philippe Coutinho es un futbolista especial, un crack que llegó en el mes de enero a dotar de aún más calidad al equipo culé. Y, como no podía ser de otro modo, lucirá en su espalda uno de los dorsales más especiales que hay: el 7", informó el club azulgrana en su sitio web.



Aunque de acuerdo a algunos medios de España, el Barza le había reservado ese dorsal a Antoine Griezmann desde enero, y por ello el brasileño tomó el número 14. Pero finalmente, el francés decidió seguir en el Atlético de Madrid.



Figuras como Luis Figo, Saviola o el 'Guaje' Villa lucieron dicho dorsal a lo largo de la historia azulgrana, aunque el último que lo portó no tuvo mucha suerte, el turco Arda Turan lo llevó entre el 2015 e inicios de este año, pero su paso por el Barza no fue del todo auspicioso.



Todo lo contrario con lo que ha desmostrado hasta ahora Coutinho, quien lleva nada menos que 10 goles y 6 asistencias en sus primeros 22 partidos disputados (1484 minutos) como azulgrna. Además conquistó un doblete: campeón de Liga y campeón de Copa.



El Barcelona anunciará próximamente el resto de dorsales oficiales para la próxima temporada.