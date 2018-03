En Colombia hay preocupación por la situación de Yerry Mina , a tres meses de jugarse el Mundial de Rusia 2018. El central tiene roce en los entrenamientos con la más alta esfera de Europa, pero en el campo, el ex Palmeiras apenas suma minutos de juego. Y no se trata de su nivel futbolístico, sino que, de acuerdo a sus carencias futbolísticas, el cafetero aún no se acostumbra al ADN culé y al estilo del fútbol en Europa. Es normal, Mina necesita de más tiempo en la cancha que en el banquillo.



Cuando el Barcelona anunció el fichaje de Arthur, había preocupación por el tema de los extracomunitarios de los catalanes. No obstante, en la dirigencia azulgrana hay un plan para que Yerry Mina siga en el club en la próxima temporada, y claro, si es que Ernesto Valverde decide no prestarlo a algún club de La Liga para darle el roce que necesita. ¿Cuál es la estrategia? La obtención del pasaporte europeo de Philippe Coutinho.



Coutinho lleva más de tres años casados con su esposa Aina, la cual tiene también la nacionalidad portuguesa. De este modo, el volante brasileño negociaría un nuevo pasaporte para que así Mina y Arthur puedan tener los otros cupos, que comparten con Paulinho. Si el ex Liverpool obtiene dicho documento, no habría la necesidad de hacer los cambios.



Barcelona informó que llegó a un acuerdo con el equipo brasileño Gremio por la opción para adquirir al mediocampista Arthur por 30 millones de euros (37 millones de dólares) más variables que podrían alcanzar los nueve millones de euros (11 millones de dólares).



El Barcelona señaló que puede ejercer la opción por el futbolista de 21 años de edad a partir de julio.



“Arthur es un futbolista al que le gusta el fútbol de toque y asociativo”, y que “destaca también para proteger bien el esférico” y es “un futbolista diestro peligroso cerca del área”.



Arthur fue parte fundamental para que el Gremio obtuviera el año pasado el título de la Copa Libertadores, la máxima competencia de clubes de Sudamérica.