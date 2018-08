Tras la llegada de Arturo Vidal, el FC Barcelona se puso otro gran objetivo en el mercado de fichajes: la contratación de Paul Pogba. El francés era la gran apuesta de Valverde, pero el Manchester United se negó tajántemente a venderlo ante la petición de Mourinho de declararlo intransferible.



Y como el Barcelona no podía quedarse de brazos cruzados, según el diario 'Sport', la dirección deportiva ha encontrado otro candidato para reforzar la volante. O mejor dicho, ha reactivado seriamente el interés en el joven mediocampista holandés Frenkie De Jong del Ajax.

El jugador del equipo de la Eredivisie ha pasado a ocupar el lugar de Paul Pogba en la lista de fichajes del FC Barcelona. Sin embargo, al igual que en el Manchester United, existen trabas por parte del Ajax a pesar de la gran oferta de que llega desde la oficina de Josep María Bartomeu, mandamás del club azulgrana.



Siempre según la citada fuente, el Ajax no tiene en sus planes vender a De Jong, al menos no en esta ventana del mercado. El equipo de los Países Bajos lo considera uno de sus jugadores más importantes y a puertas de jugar la fase de clasificación de la Champions, no se imagina quedarse sin él.



Para el portal Transfermarkt, el mediocampista Frenkie de Jong tiene un valor de 7 millones de euros, aunque los culés pagarían cerca de 20 millones por su traspaso. También ha sido parte de los planteles Sub 15, Sub 18, Sub 19, Sub 20 y Sub 21 en la Selección de Holanda.