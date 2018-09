¿Falta de deportividad, o solo malestar por la derrota? Lo cierto es que ningún jugador del Barcelona se acercó a felicitar a alguno del Leganés , luego de la remontada en Butarque. Así lo hizo saber el portero 'pepinero' Iván Rodríguez, quien fue uno de los más destacados con soberbias intervenciones que evitaron la caída de su arco.

En declaraciones para 'El Larguero', el guardameta se quejó de la falta de deportividad de los azulgranas y calificó de "feo gesto" el no saludarlos tras el encuentro.



"Es cierto que nosotros somos el Leganés y somos un equipo humilde. Pero me gusta que la gente que está acostumbrada a ganar, cuando pierde tiene que saludar y dar la enhorabuena al otro equipo, cosa que no han hecho los jugadores del Barcelona", aseguró.



"Nadie ha venido a felicitarnos. A ninguno de nosotros nos han felicitado. Creo que es un gesto bastante feo", sentenció el 'Pichu'

Sorpresiva derrota

Barcelona no pudo aprovechar un gol tempranero y se fue derrotado del estadio del modesto Leganés. Philippe Coutinho abrió el marcador a los 12 minutos con una gran volea, y poco después Lionel Messi estuvo cerca de aumentar la ventaja con un remate que dio en el travesaño.



El visitante dominó la primera parte del partido ante un rival que llegaba último en las posiciones con un solo punto cosechado en cinco partidos.



La tranquilidad del Barca se desmoronó en el segundo tiempo, cuando el equipo del entrenador argentino Mauricio Pellegrino cambió radicalmente su imagen. Nabil El Zhar empató de cabeza a los 52 minutos y Oscar Rodríguez dio vuelta el marcador 60 segundos después de aprovechar un grosero error de Gerard Piqué.