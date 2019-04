Son los 'culpables': la ácida crítica del presidente del Villarreal a los 'grandes' de España

"Fue un duro final". Así sentenció el presidente del Villarreal , Fernando Roig, los últimos minutos del partidazo en La Cerámica por LaLiga Santander, en que el cuadro 'amarillo' perdió la ventaja que tenía y terminó empatando 4-4 con el Barcelona. Pero, hay algo que le molesta más que el resultado.

"Hoy teníamos cuatro jugadores con ficha del filial. Mientras no nos roben jugadores... Porque cada año nos roban los grandes equipos, cada años nos roba alguno, tenemos la mejor cantera de España, por eso vienen todos los equipos a robarnos jugadores. Aquí lo denuncio", sentenció.



Y no se aguantó para decir, con nombres y apellidos, los clubes que más los 'perjudican' en esta danza de contrataciones de sus juveniles. " Me parece fatal que los grandes equipos vengan a robarnos jugadores de 15 años con contratos antes de llegar a profesional, eso que conste y que se quede ahí. Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao, uno cada uno", expresó.



El presidente no piensa en el descenso y sabe que si siguen jugando como este martes, el objetivo local estará más cerca que nunca. "Seguir y seguir que en eso estamos y nos quedan ocho partidos y jugando como hoy y como la primera parte en Vigo tenemos que demostrar que somos un gran equipo", concluyó.

