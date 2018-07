A todo le dicen que no. Luego de los fichajes de Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé, pareciera que todos los clubes quieren, por lo menos, 100 millones de euros del Barcelona . Si el Liverpool complicaba las cosas, ahora es el Chelsea el que hace un infierno para los dirigentes culés. ¿El caso en particular? El de Willian , un objetivo de Ernesto Valverde.



De acuerdo a Sky Sports, el Chelsea ha rechazado la tercera oferta del Barcelona por Willian, la cual ascendía hasta los 61 millones de euros. Los catalanes lo quieren sí o sí, pero en Stamford Bride no pretender dejarlo – pese a sus 29 años – por una oferta que no supera lo que ellos consideran que vale en el presente mercado de fichajes en Europa.



Ernesto Valverde, el técnico vasco, desea que Willian se apodere de la banda derecha del Barcelona, dado que Ousmane Dembélé se encuentra cruda aún para La Liga. Deschamps piensa lo mismo de él tras el Mundial de Rusia 2018 . El francés es el futuro, pero para competir en la Champions League, se necesita de jugadores con más experiencia en el presente.



¿Seguirá ofertando por Willian? Barcelona ya lanzó una tercera propuesta, de la cual ha recibido un tajante no. ¿Llegará una cuarta? Parece que ni siquiera hay negociación.



Con un total de 13 goles en 54 partidos disputados con el Chelsea la temporada pasada, Willian es uno de los viejos grandes anhelos del Barcelona en el mercado de pases. No obstante, tras un gran Mundial con Brasil, el volante carioca suena más que nunca como la próxima incorporación culé.