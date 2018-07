Barcelona se encuentra en el proceso de renovación del mediocampo. Ya se logró el fichaje del brasileño Arthur y, meses atrás, el de Philippe Coutinho, pero los culés quieren más. Si hace unas temporadas tenían la mejor volante del mundo, ahora esperan lograr una de las más competitivas del ‘Viejo Continente’. Por ello, la dirigencia azulgrana trata de agotar todas las posibilidades para fichar a la promesa Adrien Rabiot , de buen juego y solo con 23 años.



Rabiot , quien no fue convocado para el Mundial Rusia 2018 , desea irse a toda costa del PSG , en donde no goza una titularidad indiscutible. En Francia se habla de los jeques árabes quieren a N’Golo Kanté, por lo que el lugar de Rabiot no se encuentra garantizado a futuro.



Ahí el interés del Barcelona por un mediocampista que termina su contrato en la próxima temporada. El galo, de quien en PSG se espera que renueve al final, pretender dar un paso al costado y ponerse en plan de ‘rabieta’ para hacer que se lo venda finalmente.



El pase de Rabiot rondaría los 40 millones de euros, una cifra barata para lo que se paga en el presente mercado de pases. Si llega el francés, Barcelona formaría una plantilla competitiva.



Sin embargo, recordemos que el PSG no vende jugadores. Tan solo recordemos el caso de Marco Verrati, quien finalmente no llegó al Camp Nou para seguir en el Parque de los Príncipes. Veremos qué deparará con el futbolista. Mientras tanto solo le queda ir a la gira en Asia para prepararse de cara a la próxima temporada en Europa.