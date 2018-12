Lleva nueve asistencias en lo que va de la temporada, pero sus exigencias siguen sin ser atendidas por el Barcelona. Jordi Alba , uno de los 'pilares' no solo de Ernesto Valverde, sino en general de los últimos equipos azulgranas, podría dejar el Camp Nou, asegura hoy el diario 'AS' de España, luego de que las negociaciones con el club catalán sigan en modo de espera.

Alba pidió desde hace tiempo una mejora económica con miras a su renovación, pero sigue sin obtener respuestas, pese a que su rendimiento en el terreno de juego cada vez es más determinante en el Barza.



"Quiero continuar pero el Barça tiene que decidir. Por mí que no quede, estoy muy tranquilo a la hora de salir al terreno de juego. Cuando fiché por el Barcelona no fue por dinero, decidí venir aquí por sentimiento y porque es mi casa. Al final no vale solo con decir que soy un gran jugador, lo que valen son los hechos", dijo el lateral izquierdo hace algunos días.



Y precisamente hechos o acciones son las que el Barcelona no ha tomado respecto a Jordi Alba, a quien pretendientes le sobran. Equipos como la Juventus o Manchester United se han mostrado bastante interesados en pagar su cláusula, incluso, de 150 millones de euros.