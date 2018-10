El vestuario del Barcelona debe estar que quema, luego de las publicaciones de Arturo Vidal en las redes sociales. El volante chileno, convocado para el amistoso de Perú vs. Chile, no para de declarar su molestia sobre su suplencia en el equipo culé. Ernesto Valverde es el que decide, el ex Bayern Munich solo acata las órdenes, pero luego toma el móvil y publica mensajes que generar polémica y rebote en todos los medios del mundo.



Sobre ese punto, el director de relaciones instituciones del Barcelona, Guillermo Amor, se refirió al tema del ‘Rey’ Arturo. Tras el partido frente al Valencia, el cual terminó igualado a uno por bando en el estadio de Mestalla, Amor fue consultado por el mensaje tras el partido ante el Tottenham en Wembley, señalando que “yo no le he dicho nada”.



“Estamos en un momento el que se dicen y se hacen muchas cosas en las redes sociales. Yo no vi nada en su momento y al cabo de un día me lo comentaron”, dijo en conversación con el programa de Movistar ‘El Partidazo’. Para cerrar el tema, Amor aclaró que nadie del club se ha acercado a conversar con Arturo Vidal respecto al tema. ¿Y ahora qué dirán tras su nueva publicación? ¿Tendrá el seleccionado chileno los días contados en el Barcelona?



Arturo Vidal llegó al Barcelona para darle oxígeno a ese mediocampo culé, pero en esta primera parte de la temporada, el mediocampista no tiene roce futbolístico. Veremos sus oportunidades en el último tramo del torneo, en donde se necesita de futbolistas de primer nivel y, sobre todo, con piernas. A Arturo le sobra eso.