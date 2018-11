Una baja que preocupa a todo el barcelonismo. Samuel Umtiti sintió en el entrenamiento del pasado martes "unas molestias en la rodilla izquierda", la misma que le tuvo alejado de los terrenos de juego dos meses al inicio de la temporada, anunció el Barcelona, que no alineó al campeón del mundo en Eindhoven contra el PSV en Champions League.



Umtiti fue sustituido en la hoja del partido por su compatriota Clément Lenglet este miércoles, en un duelo con poco en juego para el Barcelona, que ya estaba clasificado por los octavos de final de la Liga de Campeones y que terminó ganado por la mínima (2-1) diferencia para asegurar el liderato del Grupo B.



El club no detalló con más precisión la gravedad de estas "molestias", ni la duración de la baja del defensa, pero este jueves ha llegado una información del zaguero galo: no quiere pasar por el quirófano y prefiere recuperarse con el paso del tiempo. ¿Algo bueno? No necesariamente, dado que los médicos recomiendan la cirugía, pero que lo haría estar cinco meses de baja.



Umtiti había disputado íntegro el partido contra el Atlético Madrid en LaLiga, el sábado (1-1) en su regreso a la competición. Sin embargo, apenas unos días después volvió a sentirse, en un momento en el que Barcelona necesita de los mejores jugadores de su plantel.