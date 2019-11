Más problemas para Barcelona: Riqui Puig lanza advertencia a Valverde y abre la puerta de salida

Lo apodaron en España como el 'nuevo Iniesta' y su aparición llenó los ojos de los hinchas la temporada pasada. Incluso jugó dos encuentros oficiales con el primer equipo; sin embargo, en este curso aún no ha podido arrancar y los partidos siguen pasando y él empieza a desesperar. Riqui Puig se confesó el domingo tras jugar con el filial azulgrana y abrió la puerta de salida del Barcelona si Ernesto Valverde sigue sin darle minutos.



"No estoy entrenando tanto con el primer equipo esta temporada, el año pasado prácticamente estaba en dinámica del primer equipo, entrenaba con ellos y bajaba a jugar con el B. Pero son cosas del fútbol y hay que tocar con los pies en el suelo", dijo el centrocampista de 20 años.



Y por primera vez no descartó irse del Camp Nou: "Es verdad que a mí me gustaría tener más minutos arriba, pero hay bastante gente y cuesta tener minutos. Si no tengo ningún minuto arriba, tendré que tomar una decisión".

Koeman suena en el Camp Nou

El seleccionador de Holanda, Ronald Koeman, reconoció este domingo la existencia de una cláusula en su contrato por la cual podría irse al FC Barcelona bajo ciertas condiciones, y añadió que sólo se aplicaría a partir del próximo verano.



La cláusula “i mplicaría en exclusiva al Barcelona y sólo para después de la Eurocopa 2020. No me voy a ir ahora, eso es cien por cien seguro”, dijo Koeman en una entrevista con la cadena neerlandesa Fox Sports.



El seleccionador tiene contrato con Holanda hasta 2022, aunque la Federación Holandesa de Fútbol evaluará después de la Eurocopa si quiere seguir contando con sus servicios, explicó Koeman.

