El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha aclarado que mantiene “una relación perfecta” con el presidente del club, Joan Laporta, del que no tiene “ni una queja”, al tiempo que se ha resistido a incluir al equipo azulgrana en la lista de favoritos a la Liga de Campeones asegurando que “es una pregunta que no se puede contestar”.

“Mi relación con el presidente es buena. Si hay cosas las hablamos, al final los dos queremos lo mejor para el club, que es lo más importante. No hay ni un problema con el presidente y además viene bastantes veces por aquí y hablamos cosas del club, es una relación perfecta para mí, no tengo ni una queja. Claro que hemos tenido algunas cositas, pero las hemos hablado y nos hemos puesto de acuerdo en todos los sentidos”, aclaró Koeman en rueda de prensa.

Por otra parte, el técnico neerlandés también quiso matizar sus palabras ante la televisión pública de su país, en las que aseguraba que “gracias” a él “el club tiene futuro”.

“Lo único que he dicho es que hay que saber la realidad, que soy un entrenador que da oportunidades a jugadores jóvenes, lo he dicho sobre todo por eso. Nunca se sabe si otro entrenador hubiera dado tantas oportunidades a los jóvenes, que son el futuro del club. Sabemos que el club está en una situación complicada, pero estamos mejorando cosas y una de esas es que yo soy un entrenador que da oportunidades a los jugadores jóvenes”, recalcó.

En cuanto a su posible renovación de contrato, sentenció que “no es verdad que haya puesto condiciones”. “Y no quiero decir más sobre mi contrato porque de momento no estamos hablando sobre ese tema. Ser entrenador del Barcelona es ganar partidos y sabemos que estamos en un momento de cambiar cosas en el equipo, hay que aceptarlo y trabajar, lo demás no es importante. Mi futuro no es importante, el futuro del club sí es importante”, dijo.

Sobre la candidatura a la Champions

En el plano puramente deportivo, a Koeman se le preguntó si el Barcelona es uno de los máximos aspirantes al título. “Yo creo que es una pregunta que no se puede contestar. Mañana tenemos nuestro primer partido de Champions y podemos sacar conclusiones contra un rival que aspira a lo máximo. Nosotros estamos cambiando cosas. El Chelsea ganó el año pasado la Champions y no estaba entre los dos o tres máximos favoritos. Si somos favoritos nosotros es una pregunta que no se puede contestar”, reiteró.

