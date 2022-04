Para alegría de muchos fanáticos del FC Barcelona, Ronaldinho, uno de los futbolistas que marcó una época en el Camp Nou, está de vuelta en la Ciudad Condal. Sin embargo, el exfutbolista brasileño no regresó para tener actividad con los culés, sino para presentar a Metasoccer, un videojuego de fútbol alternativo play-to-earn, desarrollado en el blockchain. Sin embargo, en la conferencia de prensa, el sudamericano no solo se refirió al metaverso de las criptomonedas, puesto también habló de la actualidad del plantel que dirige Xavi Hernández.

‘Dinho’ se convirtió en el flamante fichaje de Metasoccer, presentado en la ciudad de Barcelona junto a sus fundadores Patxi Barrios, Marc Cercós y Alex Fiestas. En este espacio, los jugadores podrán ser propietarios de equipo, un nuevo prototipo en el ecosistema del fútbol, descentralizado y del que se forma parte activa de diferentes maneras.

No obstante, el exblaugrana aprovechó para sumarse a los elogios al futbolista de moda, Pedri, del que dijo que “puede marcar una época, lo está demostrando y espero que pueda marcar la diferencia”. El brasileño comparó la temporada actual del mediocampista con la primera suya en el Camp Nou y admitió que “se parece un poco, en mi época también empezamos mal y remontamos, ojalá que puedan hacer lo mismo que en mi época”.

Ronnie también dedico unas palabras al entrenador Xavi Hernández, con quien compartió vestuario durante los años 2003-08, y aseguró que “estoy contentísimo por él y por todo lo que está haciendo, espero que le pueda dar muchas alegrías a la afición del Barça”.

Sobre Dembélé y Messi

En relación al delantero francés, aseguró que “el Barça para mí es lo mejor del mundo y pocos jugadores pueden decir que juegan en el Barça, es uno de los mejores sitios para jugar”. Y se refirió al posible fichaje de Rafinha, el extremo brasileño que destaca en el Leeds United. “Me gustaría mucho que viniera, tiene mucha calidad, encajaría en la Liga y si viene a jugar aquí mejor que sea al Barça”.

Por último, Ronaldhino habló sobre su entrañable amigo, Lionel Messi, del cual comentó que “para mí fue una sorpresa su salida del Barça, pero es un gran amigo y lo importante es que sea feliz”. Sin embargo, cuando se le preguntó por los jugadores que admira en la actualidad, curiosamente citó a los tres delanteros del PSG.

“Los jugadores que me gusta ver Messi, Mbappé, Neymar”. No se mojó sobre el futuro de Haaland, aunque dijo que la Liga y especialmente el Barça es un buen destino y sobre el de Mbappé, con el que coincidió hace unos días en París apuntó que “lo que quiero es que Mbappé sea feliz, no importa donde sea, ya juega en uno de los grandes, me importa verlo feliz”, finalizó.





